Сотрудники ДПС пострадали: уголовное дело возбудили после инцидента на юге Москвы

Ранее на улице Елецкая прогремел хлопок.

Следственные органы Следственный комитет РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего на юге Москва, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Происшествие случилось на улице Елецкая улица. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Москве.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. Специалисты проводят осмотр территории, а также изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент инцидента и действия его участников.

Сообщается, что в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз. В их числе — медицинская и взрывотехническая экспертизы, результаты которых помогут установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

