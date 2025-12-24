«Я еще в порядке»: Ярмольник пошутил, что его «золотому ключику» уже много лет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
На премьеру сказочного фильма «Буратино» актер пришел вместе с супругой и восьмилетнем внуком Павлом.
Чтобы чувствовать себя прекрасно и всегда улыбаться, многого не надо — достаточно иметь один маленький, а лучше и не маленький, «золотой ключик». Вот, например, у Леонида и Оксаны Ярмольник он уже давно есть. Об этом пара рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Буратино».
Супруги признались, что пока они не чувствуют новогоднего настроения. Но все поменяется после просмотра «Буратино», на премьеру которого они пришли вместе с одним из внуков — восьмилетнем Павлом.
«Как увижу Бондарчука, как увижу Петрова — с ума сойду», — в шутку сказал Ярмольник.
«А я как увижу Буратино, Мальвину и Лису Алису, тоже с ума сойду», — подыграла супругу Оксана.
В ответ Леонид пообещал жене подарить книгу «Буратино».
На вопрос журналиста, что бы загадал Леонид, если бы у него был «золотой ключик», актер коротко и в шутливой форме ответил, что он у него уже давным-давно имеется. Именно благодаря нему артист чувствует себя прекрасно и на позитиве.
«Во-первых, он у меня много лет есть. Вы думаете, почему я еще в порядке?» — произнес Ярмольник и покинул ковровую дорожку вместе с супругой и внуком.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сказка режиссера Игоря Волошина «Буратино» заняла вторую позицию в общем рейтинге самых ожидаемых проектов на портале «Кинопоиск» и стала лидером среди фильмов, у которых уже определена дата выхода.
