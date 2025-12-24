«Где эта дверца?» — Звезды на красной дорожке фильма «Буратино»
Премьера сфокусировала гостей на «золотом ключике». Как оказалось, он есть у многих, но для чего?
Светские крошки то ли на раут, то ли на два забыли о гламуре и переключились на поиски истины этой жизни. Когда кинотеатр «Октябрь» с первого по второй этаж обвешан ключиками в честь выхода «Буратино» — стыдно не задуматься о счастье, любви, красоте, молодости и какой-то «изюминке», которая есть у каждого! Вообщем не до Проссеко!
Красный ковер открыл самый потаенный кейс русского шоу-бизнеса: ключик есть, но дверцу-то знает не каждый…
Чем радует зрителей в 88-мь Светлана Немоляева, почему Александр Петров оказался под действием гипнотерапевта, что всем пришлось принять в Юре Борисове, как молодится Алла Сигалова, — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Марк Эдельштейн как будто и не летал в Калифорнию на церемонию Оскар по спецприглашению… Но бабули завещали, скромность украшает, особенно, мужчин! А вообще, сегодня это вполне Артемон из «Буратино». Как сегодня? Теперь навеки в фильмографии. А бабулям-то верим?
Еще одни звезды из города «L» за океаном! Юра Борисов и его девчонки вызывают лишь симпатию — всегда эстетичные и в хорошем настроении! А журналисты уже давно «в принятии», когда видят их бегство от микрофонов. Остается только гадать — ноги направятся влевую часть дорожки или в правую…
Дамы, учимся гипнотизировать мужчин у жены Александра Петрова — Виктории. Правило первое — скрестите ноги, чтобы быть ему опорой. Правило второе — будьте для него героиней кино, на которую хочется смотреть, но он не взглянет на вас. И третье — никогда не любите больше, чем любят вас! Или не показывайте это… Гипноз удался!
Узнаете Олечку из «Служебного романа»? Нет, Светлана Немоляева вовсе не решила своим появлением напомнить, что пора пересматривать старый фильм… На этой красной дороге она гордо отмечает новое амплуа — Тортиллу из «Буратино». И теперь думайте, что в 88-мь уже что-либо поздно…
Федор Баршак и Алла Сигалова. Эти двое очень избирательно посещают премьеры, так что можем помечать «Буратино» знаком качества! Неужели, чтобы в 66-ть иметь красоту Сигаловой, нужно быть балериной? Или нужно ничего ровным счетом не есть? Или что? Нам ведь всем нужен этот «золотой ключик» от Аллиного «Ящика Пандоры»?
Кардашьяны, упс, Турецкие тоже тут! Ну правда! Девчонки Михаила Турецкого уже залегендарились и без него! У них там отдельная слава, а лучше сказать — реалити… Кстати, видно, Лиана Турецкая (жена) не поддерживает нашумевший тренд «пыльных» век. Тем самым, проще отличить, кто тут дочки, а где мать!
«Мам, а куда после школы?» Уверяем, на этот вопрос Виктория Исакова сегодня ответила: «Быстро забежим на красную дорожку, гордо пройдем мимо микрофонов и сразу на «Буратино!» И, конечно, чтобы дочку не отвозить по таким пробкам переодеваться — проще самой подобрать look под наследницу!
Самая «открытая» мать декабря — Наталья Земцова. Она даже, согласно этому, показывает на себя! Актриса рассказала, что еще не съехалась с «бывшим Асмус», но познакомила с ним сына — теперь он его компаньон по «Фифе». А еще то, что штамп в паспорте второй раз уже ерунда… И еще много всего рассказала, но от количества информации мы все забыли. А вдруг это тоже хитрый способ, чтобы скрыть — выдать все, но так много и быстро, что уже и неважно.
Леонид Ярмольник появился в свете с Аленой Бабенко, что почему-то то ли удивило, то ли растрогало журналистов. Но возгласы были! Артист, проходя мимо СМИ, не поскромничал. Сказал, ключик золотой у него есть, иначе не был бы таким симпатягой!
Если еще не родилось желание хрустеть popcorn под «Буратино», то посетить этот фильм можно только ради Феодора Бондарчука, который перевоплощается в Карабаса-Барабаса. Уму не постижимо, как так? А это возможно и очень даже «верю» по Станиславскому!
