Таиланд сохранит безвизовый режим для россиян

Наши туристы в 2026 году смогут находиться в стране до 60 дней.

Таиланд сделал россиянам предновогодний подарок. В следующем году власти сохранили возможность для наших туристов находиться в стране без визы до 60 дней.

Это — неожиданное решение, поскольку были планы вдвое сократить период пребывания без оформления документов.

Возможно, здесь сыграло роль то, что экзотические курорты Таиланда в этом году посетило рекордное число наших сограждан — почти 2 миллиона человек.

