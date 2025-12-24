Главу Крымска арестовали по делу о превышении должностных полномочий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Из-за действий бывшего градоначальника бюджет мог недополучить почти 100 миллионов рублей.

Внимание журналистов, а заодно и следователей, привлек мэр Крымска в Краснодарском крае. Градоначальника задержали по подозрению в крупном хищении. Речь о махинациях с землей на огромные суммы. А организовал преступную схему, судя по всему, бывший глава района, пойманный пару месяцев назад при попытке сбежать от следствия с золотом и наличными. Все детали выяснил корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев

Рабочий день мэра Крымска Яниса Будагова прервал звонок от представителя Следственного комитета. И вместо привычного кабинета вместе со стражами порядка чиновнику пришлось отправиться к следователям.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту работы Будагова задержали. Основанием стали материалы проверки, предоставленные местным подразделением ФСБ.

Оперативники установили, что мэр превышал должностные полномочия. И якобы участвовал в махинациях с землей. Несколько лет назад передал в аренду местному жителю больше 30 гектаров сельхозугодий. Тот в свою очередь изменил категорию земель и выкупил ее у администрации без торгов и всего лишь за пять миллионов.

Тогда, по мнению специалистов, бюджет недополучил почти 100 миллионов рублей. И это уже не первый скандал с незаконным распределением земель в Краснодарском крае. Пару месяцев назад арестовали главу Крымского района Сергея Леся. В темных схемах своего уже бывшего патрона как раз и мог быть замешан Будагов.

Чиновника тогда обвинили в хищении государственных земель почти на два миллиарда рублей. А его задержание больше походило на сцену из шпионского триллера. Понимая, что за ним могут прийти, Лесь попытался скрыться на обычном рейсовом автобусе. При себе у него было несколько миллионов рублей. Вероятно, полученных нелегально. Это косвенно тогда подтверждала его заместитель, которая дала показания против бывшего босса.

«Целое поселение берется, в этом поселении все хутора, тоже забирали земельные участки», — рассказала бывший заместитель главы района Анна Клеменсова.

Таким образом глава района мог насобирать на дорогой автопарк во дворе. И на роскошный дом. В особняке он устроил личный кабинет, гардеробную и даже бассейн. Но внешне чиновник старался выглядеть добропорядочно. И кажется у него это получалось.

Раскручивая клубок преступлений, связанных с Лесем и его окружением, оперативники вышли на Яниса Будагова. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному может грозить до десяти лет лишения свободы.

