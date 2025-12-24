Челябинский шоумен прокатил на капоте мужчину и попытался скрыться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Теперь мужчине грозит куда большее наказание, чем арест на 15 суток.

Шокирующая история, которая едва не закончилась трагедией. В Челябинске водитель нарушил все возможные правила: он гнал на красный, устроил ДТП. Но на этом не остановился. Попытка задержать виновника аварии превратилась в настоящий экшн. Мужчина решил скрыться вместе с пострадавшим на капоте. Чем это все закончилось — покажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков

Мог отделаться штрафом, но теперь виновнику аварии светит лишение свободы. Водитель белого кроссовера стукнул на перекрестке другую машину, ожидавшую зеленого сигнала светофора. Разбираться и ждать инспекторов в планы виновника ДТП не входило, и он попытался скрыться с места. Пострадавший водитель догнал обидчика. Но остановить того удалось лишь ненадолго.

Виновник аварии сидел за рулем с абсолютно невозмутимым лицом. Даже когда нажал газ в пол. Он протащил пострадавшего на капоте 200 метров, пока тот не упал на дорогу. Мужчина получил тяжелые травмы.

«Ушиб тканей правого тазобедренного сустава. Думали, что обошлись малой кровью, пока сегодня он не сходил на компьютерную томографию, это вторая справка, и ему диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб тканей головы», — рассказала супруга пострадавшего Анастасия Щепунова.

Полицейские вскоре задержали беглеца. По словам очевидцев, он был был пьян. Оказалось, что это местный шоумен Андрей Болконский.

В своих соцсетях он называет себя «одним из лучших свадебных ведущих Урала» и обещает заказчикам яркое запоминающееся шоу. Своим поступком действительно смог удивить, говорят соседи.

«Андрей проживает с семьей, с женой и ребенком, мальчик. Моя характеристика — очень хороший человек, очень отзывчивый, всем готов помочь. Хороший мастер на все руки. И очень, на самом деле, добрый», — рассказала соседка Андрея Болконского Екатерина Сайкина.

Пока Болконского могут арестовать на 15 суток, но в дальнейшем наказание может быть куда серьезнее. До семи лет лишения свободы. Также придется выплатить огромную компенсацию за причиненные увечья.

