Обвиняемого в нападении на журналистов «Известий» отправили под домашний арест

Московский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в инциденте с корреспондентами.

Столичный суд поместил под домашний арест обвиняемого в нападении на журналистов издания «Известия». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Как уточняется, мера пресечения была избрана на основании решения Останкинского районного суда столицы. Под домашним арестом подозреваемый останется на срок один месяц и тридцать суток.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента, произошедшего во время тренинга, который проводила психолог Юлия Ивлиева. Журналисты «Известий», выполнявшие редакционное задание, столкнулись с агрессивными действиями со стороны охранников — одному из корреспондентов нанесли несколько ударов по лицу, а также надели наручники и незаконно удерживали его.

Дело находится на стадии расследования, и суд продолжает определять законные меры для дальнейшего процесса. Ведомства работают над установлением всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

