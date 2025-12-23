Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии

Дарья Корзина 25 0

В Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии

Срочная новость

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yury Kirsanov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Ранее судно запросило аварийную посадку над провинцией Анкара.

Частный самолет, на борту которого находился начальник штаба ливийской армии, предположительно потерпел крушение в Турции вблизи Анкары. 

новость дополняется 