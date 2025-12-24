«Не проходите мимо»: россиян призвали добиваться уборки снега и льда во дворах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эксперт по ЖКХ напомнил об ответственности управляющих компаний и штрафах.

Игнорирование скопившегося снега и наледи на придомовых территориях и улицах может привести к травмам, поэтому жители должны требовать своевременной уборки и обращаться к ответственным структурам. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в комментарии Life.ru.

«Не проходите мимо сугробов и гололеда. Зимние сугробы и скользкие дорожки должны убираться своевременно. Для дворов за порядок, вероятно, отвечает управляющая компания или ТСЖ согласно Жилищному кодексу. В Постановлении Правительства № 290 указаны нормы содержания придомовой территории, включая очистку от снега, наледи и сосулек. Обычно убирать снег и лед положено в течение трех или шести часов после завершения метели», — заявил эксперт.

Бондарь отметил, что за невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность. В частности, за ненадлежащее содержание придомовой территории управляющей организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей по статье 14.1.3 КоАП РФ. Аналогичные санкции предусмотрены и для ответственных за состояние проезжей части по статье 12.34 КоАП РФ.

Для упрощения процедуры подачи обращений эксперт рекомендовал использовать государственные цифровые сервисы. При проблемах у подъезда можно воспользоваться приложением «Госуслуги. Дом», а при обнаружении наледи или сугробов в общественных местах — платформой «Госуслуги. Решаем вместе», которая самостоятельно перенаправляет жалобу исполнителю.

Если обращения остаются без ответа, эксперт советует направлять жалобы в жилищную инспекцию или прокуратуру.

