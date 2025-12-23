«Главное, чтобы живая»: какие женщины нравятся Шаляпину в постели

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Прохор славится любовью к опытным представительница прекрасного пола.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) рассказал, что в постели ему нравятся тихие и скромные женщины. Об этом артист рассказал в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Во время съемок женщина спросила Прохора о том, каких женщин он предпочитает в постели: скромных или, наоборот, раскрепощенных. Ответ Шаляпина сильно рассмешил гостей шоу.

«Тихие скромницы. Самое главное, чтобы была живая и теплая, горячая конфетка», — иронично отметил Шаляпин.

При этом артист подчеркнул, что обсуждать такие интимные вещи лучше вне камер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шаляпин объяснил спорные слова о женщинах шестилетней давности. Шоумен участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию. Теперь Шаляпин заявил, что резкая реакция со стороны общественности могла быть искусственно развернута его недоброжелателями. Артист пояснил, что подобный «черный» пиар нередко запускается платно через социологов и маркетологов с целью очернить публичную фигуру.

