«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков
Актер Олег Меньшиков рассказал, что не ест хот-доги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Какие вкусовые предпочтения есть у народного артиста РФ?
Народный артист России и художественный руководитель театра имени Ермоловой, Олег Меньшиков, не ест хот-доги. Об этом звезда «Покровских ворот» рассказал в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.
«Это вообще исключено. Нет», — сказал Меньшиков, отвечая на вопрос телеведущей о стоп-продуктах в рационе.
При этом 65-летний артист не скрывает своей любви к традиционному итальянскому блюду — пицце.
«Есть же потрясающие. Когда особенно в Италии, когда тоненькое-тоненькое тесто. А хот-доги, конечно, исключены», — рассказывает Меньшиков.
Также артист признался, что иногда может себе позволить сосиски с горошком, которые продаются буфете театра имени Ермоловой.
