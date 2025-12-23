«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Какие вкусовые предпочтения есть у народного артиста РФ?

Народный артист России и художественный руководитель театра имени Ермоловой, Олег Меньшиков, не ест хот-доги. Об этом звезда «Покровских ворот» рассказал в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой.

«Это вообще исключено. Нет», — сказал Меньшиков, отвечая на вопрос телеведущей о стоп-продуктах в рационе.

При этом 65-летний артист не скрывает своей любви к традиционному итальянскому блюду — пицце.

«Есть же потрясающие. Когда особенно в Италии, когда тоненькое-тоненькое тесто. А хот-доги, конечно, исключены», — рассказывает Меньшиков.

Также артист признался, что иногда может себе позволить сосиски с горошком, которые продаются буфете театра имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса София Каштанова отказалась от сладкого. По ее словам, ее рацион состоит из мяса, большого количества овощей, сбалансированных белков, жиров и углеводов при полном отказе от трансжиров, сахара и белого хлеба. Актриса рассказала, что пересмотр пищевых привычек начался после жизни за границей.

