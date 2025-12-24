«Можете их не найти»: откуда на елке появляются клещи и как от них избавиться

Биолог Трофимова: нужно встряхнуть елку перед тем, как заносить ее в квартиру

О наличии насекомых на дереве предупреждают желтые пятна на хвое.

Чтобы избавиться от клещей на елке, необходимо встряхнуть ее перед тем, как заносить в квартиру. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

По словам биолога, иксодовые клещи, переносящие опасные болезни, такие как энцефалит и боррелиоз, не селятся на деревьях, поскольку кора для них слишком жесткая. А вот паутинные клещи, безобидные для человека, могут жить на хвойных деревьях.

«Особенно если в питомнике это дерево росло рядом с туями <…> Сами паутинные клещи мелкие, 1-2 мм, их вы можете и не найти, осматривая дерево перед покупкой. Но вас должны насторожить желтые пятна на хвое (там, где соки высосал клещ) и частично пожелтевшая хвоя», — сказала биолог.

Трофимова объяснила, что прежде чем вносить хвойное дерево в квартиру, его необходимо стряхнуть, а после поставить на балкон.

«Встряхните купленное дерево перед тем, как заносить его в квартиру, какое-то время дайте ему постоять на балконе или в другом подсобном помещении», — пояснила Трофимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в рамках проекта «Зима в Москве» открылось более 250 елочных базаров.

