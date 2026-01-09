🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 9 января. Это день, когда таит в себе магию тонких связей и созидательной паузы. Сегодня лучше замедлиться и найти лучшие пути.
♈️Овны
Овнам нужно сегодня стоит заняться подготовкой дополнительных планов и путей отступления. Ваш следующий рывок будет непрост.
Космический совет: шаг назад к свету
♉ Тельцы
Тельцам стоит превратить рутину в красивейший и уникальный танец. Изящество позволит отыскать пути и решения ранее недоступные глазу.
Космический совет: расцветайте вместе с миром
♊ Близнецы
Близнецам стоит быть внимательными. Сегодня мир может преобразиться в один миг, главное не упустите этот момент и изучите новые правила.
Космический совет: сверьте душу и сердце
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам пора поверить в свою силу. Вам не нужно взваливать на себя слишком много, зачастую людям хватит одного вашего присутствия.
Космический совет: исцелите судьбу
♌ Львы
Львам нельзя требовать плату за свои дела. Судьба и так наградит вас, но, если будете жадничать, столкнетесь с последствиями.
Космический совет: откажите искушению
♍ Девы
Девам пора убедиться, что некоторые проблемы решаются сами собой. Не торопитесь кидаться в бой, позвольте судьбе покончить с врагами.
Космический совет: вам не нужен меч
♎ Весы
Весам стоит отбросить страх возвращения. Не нужно сжигать мосты и думать, что вас не простят. Поверьте вас ждут.
Космический совет: простите себя
♏ Скорпионы
Скорпионам нужно вспомнить, что помимо души у них есть и тело. Прислушайтесь к боли вашей оболочки и дайте ей отдохнуть.
Космический совет: изнурите судьбу, а не себя
♐ Стрельцы
Стрельцам лучше поддаться спонтанности. Не ищите причин для действийте, не стройте планов и не думайте о целях. Плывите по течению.
Космический совет: ответ в шалости звезд
♑ Козероги
Козерогам пора искать наставника. Ваш путь может быть слишком сложен для одного человека, не стесняйтесь просить совета.
Космический совет: поверьте в знаки
♒ Водолеи
Водолеям особенно важно оставаться реалистами. Магия сегодня слишком сильна, так что не пытайтесь ее обуздать.
Космический совет: бейтесь пока сердце в огне
♓ Рыбы
Рыбам пора заземлиться. Ваша магическая интуиция также сильна, но уже опасна, поэтому прислушивайтесь к ней с особой осторожностью.
Космический совет: не потеряйте путь домой