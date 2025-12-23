Еще не конец? Может ли Лариса Долина победить в суде о выселении из квартиры

Адвокат Еременко допустила победу Ларисы Долиной в суде о выселении из квартиры

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы указывает на серьезный пересмотр дела.

Юрист Нина Еременко выразила осторожный оптимизм относительно шансов народной артистки РФ Ларисы Долиной в Мосгорсуде в затяжном деле о выселении из квартиры. Об этом эксперт сообщила в беседе с Газета.ру.

Ключевым моментом, по мнению адвоката, стало назначение судом повторной психолого-психиатрической экспертизы.

«Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — отметила Еременко.

По ее словам, этот шаг указывает на то, что суд намерен глубоко пересмотреть дело, а не просто утвердить прошлые решения.

Экспертиза, как и предыдущая, подтвердила, что на момент сделки по продаже квартиры Долина находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — подчеркнула Еременко, призывая не делать преждевременных выводов.

Стратегия защиты будет строиться на доказательстве уязвимого состояния Долиной и отсутствия должной осмотрительности со стороны покупательницы, Полины Лурье. Адвокат напомнила, что в подобных сделках с публичными лицами получение справки из психоневрологического диспансера является важной формальностью.

Ранее Верховный суд РФ признал право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье, отменив решения нижестоящих инстанций.

Однако 21 декабря суд также указал, что заблуждение Долиной само по себе не является достаточным основанием для отмены сделки, если оно не было «существенным».

Теперь Мосгорсуд должен заново оценить все обстоятельства, включая выводы новой экспертизы, что, по мнению адвоката Еременко, дает стороне защиты «не низкие» шансы на успех.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.