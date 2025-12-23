На Украине придумали новый способ избежать мобилизации

На Украине придумали способ сбежать от ТЦК по газовой трубе

Молодые люди переправляются в ЕС нестандартным способом.

Украинцы тем временем ищут новые способы избежать мобилизации. Об одной из них под кодовым названием «труба» рассказали сотрудники СБУ. Выяснилось, что молодые люди бежали из страны в ЕС через неработающий газопровод.

Желающих сбежать находили в соцсетях, там они активно высказывались о нежелании вступать в ряды ВСУ. Один из организаторов подвозил их к границе в Закарпатье, второй — встречал парней уже с другой стороны, на территории Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) и подразделение полицейского спецназа застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались мобилизовать.

Пенсионер Вениамин Трачук вступил в вооруженное противостояние с представителями ТЦК, которые пришли за его внуком. После того, как украинские силовики понесли потери, к дому пожилого мужчины был стянут полицейский спецназ. Противостояние длилось около шести часов и завершилось гибелью обоих местных жителей.

