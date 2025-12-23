Школьница случайно выстрелила себе в шею, играя с пневматическим пистолетом отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Приморском крае произошел несчастный случай, едва не стоивший жизни школьнице. Девочка тринадцати лет нашла дома пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и начала с ним играть. В какой-то момент она случайно нажала на курок. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Произведенный выстрел ранил ребенка в шею. Пуля повредила гортань и остановилась в непосредственной близости от яремной вены. Это создало прямую угрозу для жизни.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу Находки, а затем перевезли для оказания сложной специализированной помощи во Владивосток.

Врачи провели необходимые обследования, включая компьютерную томографию, и успешно выполнили операцию по извлечению пули. На данный момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное, она продолжает находиться под наблюдением врачей в стационаре.

Правоохранительные органы изъяли оружие и проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

