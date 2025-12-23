ЦБ разработал концепцию регулирования криптовалют на российском рынке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Предлагается разрешить доступ на рынок всем инвесторам, но с жесткими ограничениями.

Центральный банк России представил концепцию регулирования криптовалют, предлагая легализовать их покупку, но с рядом существенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила», — говорится в официальном сообщении.

Криптовалюты признаются валютными ценностями, но их использование для расчетов внутри России будет запрещено.

Для неквалифицированных инвесторов будет жесткий лимит — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника, только после прохождения тестирования и только на наиболее ликвидные активы. Для квалифицированных инвесторов будет доступ к любым криптовалютам (кроме анонимных) после проверки знаний, но без ограничений по сумме.

Операции теперь разрешено проводить через действующих лицензированных посредников — биржи и брокеров.

Подготовка законов должна завершиться к 1 июля 2026 года, а ответственность за нелегальную деятельность на рынке введут с 1 июля 2027 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что майнинг криптовалют может косвенно способствовать укреплению курса рубля, хотя значительная часть этой деятельности остается в «теневом» секторе.

