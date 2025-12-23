«Изобрела объятья»: что входит в обязанности Снегурочки

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

На ее хрупких плечах лежит не одна важная задача.

Объятья изобрела внучка Деда Мороза — Снегурочка. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам зимний волшебник.

«Все обнимашки, которые существуют на свете, вот за это отвечает Снегурочка. Я ее этому не учил. <…> Оказалось, что обниматься люди очень любят. <…> Именно она изобрела объятья», — отметил московский Дед Мороз.

Волшебник объяснил, что он повторял своей преемнице слова своего отца, который, объясняя, что нужно нести людям радость, вдохновил сына на столь необычное дело жизни. Следуя его заветам, Дед Мороз и стал тем, кем мы его знаем сегодня.

Вот и свою внучку он учил тому же. Однако стоит отметить, что Снегурочка ответственна за романтическую сторону добра. Кроме того, на ее хрупких плечах лежат и другие задачи. Например, упаковка подарков и почтовые разъезды. В последнем ей помогают снеговички-почтовички.

