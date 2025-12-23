Путин подчеркнул важность соблюдения в полном объеме прав граждан РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Нужно сделать все, чтобы в России в полном объеме соблюдались права и законные интересы коренных жителей государства. На это президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном.

«Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме. Задача очень важная», — сказал российский лидер.

Глава государства указал, что Генпрокуратура является важнейшим органом правопорядка и ключевым звеном в государственном правлении. Встреча Владимира Путина с Александром Гуцаном стала первой с момента назначения его на должность главы надзорного ведомства в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В обновленный состав совета вошли председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, руководитель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, советник главы правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, а также ректор МПГУ Алексей Лубков.

