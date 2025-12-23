«Быстротечное начало»: как отличить гонконгский грипп от ОРВИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Заболевания имеют кардинально разные симптомы при ряде сходств.

Гонконгский грипп (разновидность вируса гриппа А) и обычная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) имеют кардинальные различия в дебюте болезни и выраженности симптомов. Об этом 5-tv.ru сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Самойлова, разъясняя ключевые признаки для дифференциальной диагностики.

«Быстротечное начало заболевания: пациент резко чувствует сильное ухудшение самочувствия буквально за пару часов», — поясняет врач, описывая главный маркер гриппа.

Для него характерны яркая интоксикация с температурой выше 39 градусов, сильной головной и мышечной болью, ознобом, а также возможные осложнения в виде затрудненного дыхания и конъюнктивита. Лихорадка при гриппе держится 3-5 дней.

В отличие от этого, ОРВИ начинается постепенно, симптомы нарастают в течение суток. Интоксикация выражена слабее. Температура редко превышает 38 градусов, головная и мышечная боль незначительны.

На первый план выходят катаральные явления: насморк, чихание, першение в горле. Повышенная температура обычно сохраняется не более одного-двух дней.

Специалист подчеркивает, что при подозрении на гонконгский грипп, особенно при высокой температуре, сильной головной боли и одышке, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения корректного лечения.

