Усольцевы особо тщательно выбирали базу для отдыха: новые подробности о пропавших

Семья Усольцевых провела ночь на базе, где можно было жить с животными

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/lizaalert24krsk

Семья исчезла 28 сентября в районе поселка Кутурчин.

Пропавшая в горной тайге в Красноярском крае семья Усольцевых провела последнюю ночь на турбазе в поселке Кутурчин, где можно было проживать с животными. Об этом сообщает aif.ru.

Согласно информации издания, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы 27 сентября 2025 года остановились на базе отдыха в поселке Кутурчин. Утром 28 сентября Усольцевы почему-то оставили автомобиль возле второй базы отдыха в поселке и отправились к скале Буратинка. С тех пор их никто не видел.

Знакомые с ситуацией местные жители назвали эту историю странной, поскольку Усольцевы изначально могли переночевать там, откуда на следующий день пошли на прогулку. Однако, aif.ru выяснил, что на турбазе, которую выбрала семья, проживание с животными разрешено, а на второй запрещено. Усольцевы брали с собой в путешествие собаку — корги по кличке Лада.

Пропажа семьи Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина поехали на автомобиле Skoda к туристической точке — скале Буратинка возле поселка Кутурчин. Прогулку посчитали простой поездкой семьи на природу, поэтому отсутствие связи поначалу не вызвало беспокойства.

Тогда, 29 сентября, помощница Ирины Усольцевой испытала тревогу, когда не смогла дозвониться до начальницы. У последней была запланирована важная встреча. Женщина связалась со старшим сыном Ирины, Даниилом. Уже на следующий день молодой человек подал заявление в полицию.

Поиски Усольцевых в тайге

Активная фаза поисков началась 1 октября. Несколько дней промедления оказались критическими, так как, когда на место прибыли кинологи, собаки не смогли взять след. Несмотря на это, операции придали беспрецедентный масштаб. Так, в Кутурчинском Белогорье развернули штаб, к поискам присоединились добровольцы со всей страны. Всего в поисках приняли участие более 1,5 тысячи человек, обследовавшие 7360 квадратных километров.

Следователи тщательно проверяли криминальную версию. Автомобиль Усольцевых, оставленный у начала тропы, изъяли в качестве вещественного доказательства. Внутри машины нашли документы, личные вещи и 300 тысяч рублей.

В поселке Кутурчин сотрудники правоохранительных органов осмотрели все помещения, подвалы и подсобки, чтобы исключить возможность сокрытия преступления. Следователь-криминалист Павел Мамурков пояснял, что силовики старались максимально сузить район поисков, ориентируясь, в том числе, на информацию о последнем сигнале телефона главы семьи.

По делу опросили уже более 60 свидетелей, в числе которых родственники и знакомые пропавших, которые в дни исчезновения были поблизости.

Сложный рельеф осложнил поисковую деятельность. Район, где отметился последний сигнал мобильного телефона — это курумник, то есть нагромождение крупных валунов с глубокими пустотами, скрытыми под снегом в данное время года. Ходить по такой местности опасно для жизни.

Поиски семьи Усольцевых временно остановили из-за обильного снега. В региональном Следственном комитете сообщили, что продолжат операцию после улучшения погоды весной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что следователи выступили с новой криминальной версией исчезновения Усольцевых.

