Правительство готовит меры по ужесточению ответственности для игроков рынка ТКО

Вопрос стихийных и незаконных свалок всегда был и будет чувствительным, потому что касается абсолютно всех.

В России готовятся новые меры по повышению ответственности для игроков рынка твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью 5-tv.ru.

«Вместе с Госдумой и Советом Федерации работаем в плоскости совершенствования законодательной базы. Ведь, с одной стороны, надо повышать ответственность игроков рынка, с другой — создавать базу для более качественной работы всех сторон этого процесса», — пояснил Патрушев, комментируя итоги мусорной реформы.

Вице-премьер подчеркнул, что проблема стихийных свалок касается абсолютно всех граждан, а реформа начинается с чистой контейнерной площадки у дома. Для контроля и оперативного реагирования на сбои площадки оснащаются средствами фото- и видеофиксации.

Также Патрушев отметил, что с 2024 года на площадке специального правительственного штаба совместно с главами регионов ведется выработка конкретных решений для устранения системных проблем в сфере обращения с отходами.

