«Очень даже неплохие»: Патрушев оценил темпы по импортозамещению семян

Патрушев оценил темпы импортозамещения семян в России как неплохие

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-премьер отметил, что по итогам 2025 года страна приблизится к 70% самообеспеченности семенами. Это выше показателя трехлетней давности.

Россия демонстрирует уверенные темпы в замещении импортных семян для сельского хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Для селекции и семеноводства темп очень даже неплохой», — заявил Патрушев, комментируя прогресс в достижении показателя продовольственной безопасности.

Он напомнил, что план самообеспеченности семенами впервые был установлен на уровне 75% только в 2020 году.

«Всего три года назад мы едва достигали 60%, а в 2025 году уже должны приблизиться к 70%», — уверен вице-премьер.

Особое внимание Патрушев уделил сахарной свекле — культуре, где импортозамещение начиналось практически с нуля. По его словам, после подведения итогов 2025 года отечественные семена этой культуры смогут обеспечить уже около 20% рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Патрушев предупредил о рисках фиксации цен на продукты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.