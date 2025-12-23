Российские киберспортсмены завоевали золото на международных «Играх будущего» в ОАЭ

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru

В Абу-Даби наша сборная стала лучшей в пилотировании дронов, фиджитал-танцах и на турнире по Dota 2.

Наши киберспортсмены возвращаются с золотом из Абу-Даби! Там сегодня торжественно закрылись вторые «Игры будущего».

Россияне стали лучшими пилотами дронов в мире. Они выиграли гонки, обойдя участников из Европы и США. Есть победы и других дисциплинах, например, фиджитал-танцах и на турнире по Dota 2.

Первые в истории «Игры будущего» с огромным успехом прошли в Казани в прошлом году. Их проведение поддержал президент РФ Владимир Путин. Он же вместе с другими мировыми лидерами открывал соревнования, в которых приняли участие более двух тысяч киберспортсменов. Теперь уже третьи «Игры будущего» пройдут в Казахстане.

