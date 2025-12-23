Красноярского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении 3,3 млрд рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Брат обвиняемого тоже под следствием, его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Громкое дело из Красноярского края, где местного депутата отправили под стражу за хищение полезных ископаемых.

По данным прокуратуры, со своими сообщниками он вывез песка и гравия больше чем на три миллиарда рублей. Когда афера вскрылась, бизнесмена поместили под домашний арест. Но даже там он через подставных лиц продолжал вести свой бизнес, поэтому меру пресечения ужесточили. Интересно, что брат обвиняемого тоже под следствием, его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ранее 5-tv.ru писал, что чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей.

Расследование дела о растрате началось еще в конце 2024 года из-за нескольких эпизодов возможного злоупотребления полномочиями. Тогда фигурантами стали десять человек, и вот теперь в деле появились новые имена. По мнению следствия, преступная группа действовала еще во времена бывшего губернатора области. Он объявлен в розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.