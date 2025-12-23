Камера поцелуев Coldplay: что произошло с самой обсуждаемой парой этого лета

Фото: legion-media/X via Bestimage

Несколько секунд на большом экране превратили обычный поход на концерт в историю с карьерными потерями, мемами по всему миру и неожиданным корпоративным финалом.

В июле 2025 года Энди Байрон и Кристин Кэбот оказались на концерте Coldplay в Бостоне. В один момент камера поцелуев вывела их на гигантский экран: коллеги обнимались, а затем, заметив себя в прямом эфире, резко отпрянули в разные стороны. Короткое видео, снятое зрителем и выложенное в соцсети, мгновенно разлетелось по миру.

Ролик длился всего несколько секунд, легко воспроизводился и сопровождался яркой, почти театральной реакцией героев. Конечно, он стал вирусным. О том, как сложилась судьба героев, пишет The Guardian.

Почему интернет не смог пройти мимо

Дополнительный резонанс придал социальный контекст. Байрон на тот момент был женатым генеральным директором IT-компании Astronomer, а Кэбот — руководителем HR-направления в той же фирме. На фоне популярности нарратива о «богатых технарях» история мгновенно стала удобной мишенью для насмешек и критики.

Хотя, по данным источников, личные объяснения между участниками произошли в частном порядке, публичная сторона истории жила собственной жизнью.

Пародии, мемы и коллективный троллинг

История быстро вышла за пределы соцсетей. Бейсбольные клубы по всей США начали воспроизводить сцену на стадионных экранах. Одной из первых громких пародий стало появление талисмана Philadelphia Phillies, который изобразил ту же паническую реакцию на JumboTron.

На экранах стадиона также прозвучала фраза Криса Мартина, сказанная со сцены Coldplay: музыкант тогда пошутил, что-либо у пары роман, либо они просто очень застенчивы.

Телевидение и политика тоже подключились

Ведущий The Late Show Стивен Колберт использовал сюжет в сатирическом контексте, обыграв его с участием Дональда Трампа и логотипа Paramount. Это произошло вскоре после того, как CBS объявила о закрытии шоу Колберта — на фоне его критики корпоративного соглашения с Трампом.

Даже Strictly Come Dancing напомнило о видео три месяца, когда ведущая Клаудия Уинклман в шутливой форме воспроизвела сцену в эфире.

Бренды не упустили шанс

Коммерческий сектор отреагировал мгновенно. Duolingo Germany выложил ироничный пост о «попадании в 4K и свободном отрицании». IKEA Singapore показала плюшевых игрушек с подписью «HR одобрено». Nando’s Australia запустил акцию с промокодом COLDPLAY. Даже санитарная служба Нью-Йорка использовала видео в социальном ролике с предупреждением, что нарушителей все равно поймают.

Что стало с Энди Байроном

После скандала Байрон покинул Astronomer. Его личная жизнь продолжила вызывать интерес: осенью стало известно, что он продал квартиру на Манхэттене за 5,8 миллиона долларов. При этом документы указывали, что он все еще состоит в браке. В сентябре его также видели гуляющим по штату Мэн вместе с женой.

Несмотря на масштаб внимания, многие комментаторы отмечали, что дальнейшее преследование Байрона спустя месяцы выглядит чрезмерным.

Позиция Кристин Кэбот

Кэбот дала интервью The New York Times, где рассказала о последствиях вирусной известности. По ее словам, в первые недели она получала до 500–600 звонков в день, включая угрозы и оскорбления, и до сих пор сталкивается с узнаваемостью на улице.

Она также подтвердила, что рассталась с мужем за несколько недель до концерта, добавив, что он в тот вечер присутствовал на том же выступлении Coldplay, но с другой спутницей.

Неожиданный победитель истории

На фоне скандала временным главой Astronomer стал Пит ДеДжой. В LinkedIn он отметил, что не желал бы компании такой известности, но признал: бренд внезапно стал узнаваемым. Фирма быстро использовала этот эффект, выпустив рекламное видео совместно с агентством Райана Рейнольдса, где снялась Гвинет Пэлтроу.

В конце ноября ДеДжой официально был назначен постоянным генеральным директором. Для него эта история завершилась карьерным ростом — редкий «счастливый конец» на фоне коллективного интернет-безумия.

