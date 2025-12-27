Всем найдется место за столом? Список рождественских гостей короля Чарльза

Фото: www.globallookpress.com/Pool

Праздник в Сандрингеме снова проходит не без напряжения.

В этом году рождественские праздники в Сандрингеме пройдут в более сдержанном формате. Как отмечает газета Daily Mail, после самого масштабного семейного Рождества в 2024 году король Чарльз решил сократить круг приглашенных — в первую очередь из-за продолжающихся скандалов вокруг его младшего брата принца Эндрю.

Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон второй год подряд не приглашены. Поводом стали новые волны внимания к их связям с финансистом Джеффри Эпштейном и утечки компрометирующих материалов. Пара проведет праздники в Royal Lodge, который им предстоит покинуть в следующем году.

Неловкий выбор для принцесс Йоркских

Ситуация поставила дочерей Эндрю в сложное положение. Принцесса Беатрис, по данным источников, решила избежать семейного напряжения и отправиться на рождественские каникулы за границу с мужем и детьми. Принцесса Евгения также колеблется: формально она остается желанной гостьей в Сандрингеме, но может предпочесть провести праздники с родителями.

Обе сестры уже появлялись на предрождественском приеме в Букингемском дворце — без Эндрю и Сары.

Кто точно будет за столом

Ожидается, что в Сандрингеме соберутся около 22 ключевых членов королевской семьи. Среди них — король и королева, принц и принцесса Уэльские с детьми, принц Эдвард с семьей, а также многочисленные представители линии принцессы Анны. Именно появление детей традиционно привлекает наибольшее внимание публики во время рождественской службы.

Новые лица и ослабленные правила

Правило, по которому в Сандрингем приглашались только официальные супруги, давно смягчено. Поэтому в этом году ожидается появление новых партнеров членов семьи — в том числе невесты Питера Филлипса Харриет Сперлинг, которая уже знакома с королем и королевой. Королева Камилла также пригласила на праздники своих родственников, что заметно расширяет список гостей.

Семья Камиллы и линия принцессы Маргарет

На празднике, вероятно, будут присутствовать дети и внуки Камиллы, а также представители семьи покойной принцессы Маргарет — неизменные участники королевских Рождеств. Для них всегда находят место за столом, даже при сокращенном формате торжеств.

Кого не ждут в Сандрингеме

Принц Гарри, Меган Маркл и их дети, по всей видимости, Рождество снова проведут в Калифорнии. Несмотря на краткую встречу Гарри с отцом осенью и осторожные сигналы примирения, приглашения в Монтецито не отправлялись.

Итог

Рождество-2025 в Сандрингеме обещает быть менее многолюдным, но не менее символичным: с четким разграничением между «семейным кругом» и теми, кому вход временно закрыт. Даже за праздничным столом король Чарльз продолжает балансировать между традицией, личными чувствами и репутацией короны.

