Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек

Спустя десятилетия тишины в двух самых жутких делах США появилась новая версия — и она уже заинтересовала правоохранителей.

Два преступления, которые десятилетиями не давали покоя Калифорнии, снова оказались в центре внимания. По данным расследования, о котором пишет Daily Mail, независимый консультант Алекс Бейбер (Cold Case Consultants of America) пришел к выводу, что серийный убийца Зодиак и и виновный в убийстве американки Элизабет Шорт, прозванной прессой «Черной Георгиной», — это один и тот же человек.

Речь идет о двух историях, ставших символами нераскрытого зла: атаках «Зодиака» в 1968–1969 годах на севере Калифорнии и убийстве 22-летней Элизабет Шорт (Черной Георгины) в Лос-Анджелесе в январе 1947-го.

Ключ к версии

Бейбер утверждает, что подошел к загадке со связкой инструментов: искусственный интеллект, свежедоступные публичные базы (включая недавно опубликованные переписные записи), классическая криптография. Шифр Z13, который Зодиак отправил в апреле 1970 года и намекал, что там скрыто имя, якобы удалось «привязать» к одному конкретному человеку. Также он заявляет о расшифровке Z32, где просматривается связь с делом Черной Георгины.

В результате расследователь называет имя: Марвин Марголис, который позднее, как утверждается, пользовался именем Марвин Меррилл.

Кто такой Марвин Марголис

В материале говорится, что Марвин Скиптон Марголис родился в 1925 году в Чикаго, служил в ВМС США и был санитаром в подразделении морской пехоты. Авторы версии считают важным, что медицинская подготовка могла объяснить «хирургическую» точность расчленения тела Шорт.

В ветеранских документах, которые фигурируют в расследовании, Марголиса описывают как человека с тяжелыми последствиями войны: сообщается, что на Окинаве он пережил эпизод, когда его завалило в пещере, после чего у него отмечали агрессию и эмоциональную отстраненность. Также приводится его резкая фраза нейропсихиатру о том, что «в следующий раз» с войны «не вернутся двое» — он и тот, кто за ним придет.

После службы он, как утверждается, переехал в Лос-Анджелес и поступил в медшколу USC, где одним из первых заданий было вскрытие тела. В документах большого жюри по делу Шорт (1949–1950) имя Марголиса, по версии расследования, фигурировало среди 22 подозреваемых.

Что связывает его с Черной Георгиной

Бейбер настаивает: Марголис мог быть знаком с Шорт и состоял с ней в отношениях за месяцы до убийства. В материале описывается версия о напряженном разрыве, ревности и страхе, который Шорт якобы высказывала знакомым. Авторы подчеркивают: тело было не просто изуродовано — оно было вымыто, а кровь на месте обнаружения отсутствовала, что указывает на другое место убийства.

Вскоре после убийства в редакции СМИ пришли посылки с вещами Шорт и письма от человека, подписывавшегося как «Мститель Черной Георгины». Судебные эксперты, сотрудничающие с командой Бейбера, как сообщается, видят совпадения почерка, но окончательные выводы еще проверяются.

Как версия тянется к «Зодиаку»

Согласно расследованию, Марголис позднее сменил имя на Марвина Меррилла и перемещался по США. Затем, по утверждению авторов, он вернулся в Калифорнию незадолго до подтвержденных атак Зодиака.

Один из самых спорных узлов версии — оружие: в материале говорится, что Марголис привез с войны японский штык, который, по описаниям, похож на клинок, примененный в нападении на озере Берриесса. Команда считает, что если этот предмет сохранился в семье, он может быть важен для криминалистики.

Реакция правоохранителей и экспертов

Бейбер утверждает, что уже встречался с полицейскими департаментами Калифорнии по делу Зодиака и что его приглашали выступить перед межведомственной группой (включая представителей нескольких ведомств и ФБР). Также сообщается, что материалы по Черной Георгине обсуждались с руководством полиции Лос-Анджелеса, после чего якобы было поручено изучить наработки.

В тексте приводятся оценки ряда специалистов: бывший криптоаналитик NSA поддержал интерпретацию Z13, а бывшие детективы по убийствам LAPD, знакомившиеся с материалами, заявили, что считают версию убедительной.

«Доказательства из коробок»

Отдельный блок — предметы, которые младший сын Меррилла, как сообщается, передал команде. Рисунки, документы, образцы почерка и другие вещи, отправленные на экспертизу. Среди них упоминается набросок женщины с подписью «Elizabeth» и якобы скрытым словом «ZoDiac» — Бейбер трактует это как позднее признание. При этом сын Меррила не верит в виновность отца и называет выводы спекуляцией.

Почему эта история снова важна

Бейбер объясняет свою мотивацию просто: семьи жертв десятилетиями живут без ответов, и время уходит. Он уверен, что при наличии полноценной экспертизы — по почерку, предметам и возможным биологическим следам — у следствия появится шанс поставить точку.

