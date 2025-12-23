«Раунд контактов по раздражителям»: Рябков о новых переговорах России и США

Рябков сообщил о проведении нового раунда контактов между Россией и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Замглавы МИД РФ рассказал, удалось ли сторонам достичь продвижения по главным вопросам.

Россия и США провели новый раунд контактов по обсуждению взаимных раздражителей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Интерфаксом».

«Очередной раунд контактов по так называемым раздражителям — он прошел. Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком», — сказал он.

Однако дипломат отметил, что достичь какого-то значительного продвижения не удалось. По его словам, главные вопросы двусторонних отношений наших стран все еще «по-прежнему подвешены».

Чтобы продвинуться вперед, необходимо приложить дополнительные усилия, считает Рябков, в том числе «импульсы на политическом уровне». Предварительно, следующий раунд переговоров пройдет в начале весны, точная дата пока что не выбрана.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прорыве в переговорах по Украине. Он заявил, что Киев осознает неизбежность утраты контроля над оставшейся частью территории ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.