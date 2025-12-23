Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма

Фото: www.globallookpress.com/Russian Archive

Шахматисту может грозить до семи лет лишения свободы.

Суд заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Каспарова, которому ранее было предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

Известно также, что Каспаров находится в списке из 22 человек, входящих в Антивоенный комитет России** (АКР). Против них 14 октября Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ было возбуждено уголовное дело. Среди участников есть и экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. ***

АКР было создано в феврале 2022 года. Цель данного движения — насильственный захват власти в России и изменения ее конституционного строя. Весной 2023 года АКР в Берлине приняла учредительный (уставной) документ движения. В нем было заявлено о необходимости ликвидации действующей власти РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ходорковский и его пособники помогали ВСУ и планировали прийти к власти в России.

* признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов

** признан нежелательной организацией на территории РФ

* признан в России иноагентом