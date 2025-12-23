«Обратный эффект»: Патрушев предупредил о рисках фиксации цен на продукты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чем может обернуться жесткое регулирование стоимости продовольствия?

Фиксация цен на продукты питания способна привести к негативным последствиям для рынка, включая снижение объемов производства. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, поясняя позицию правительства по отказу от подобной меры.

«Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов», — заявил вице-премьер.

Он отметил, что государство располагает более понятными и эффективными инструментами воздействия на рынок. В частности, речь идет о соглашениях между региональными властями и торговыми сетями, направленных на стабилизацию цен на социально значимые товары. В их число входят яйца, мясо, масло и овощи.

Кроме того, по словам Патрушева, действенным механизмом могут стать долгосрочные контракты между поставщиками и продавцами с заранее зафиксированной ценой на весь срок действия соглашения. Такой формат, как считает вице-премьер, позволяет снизить риски резких ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей.

