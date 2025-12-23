ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в пяти регионах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По версии следствия, преступная группа заработала не менее 500 миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность преступной группы, незаконно легализовавшей в стране более двух тысяч иностранцев. Об этом сообщили 23 декабря в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержаны организатор и 20 участников схемы, которые за денежное вознаграждение оформляли мигрантам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока фиктивные приглашения от номинальных юридических лиц.

«Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц, с целью последующего их въезда на территорию страны по деловым визам», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, Россия использовалась мигрантами в качестве транзитного коридора для нелегального перемещения в страны Европы.

После въезда приглашающая сторона не выполняла никаких обязательств, позволяя иностранцам бесконтрольно перемещаться по территории РФ.

«В период с 2024 года злоумышленниками по указанной схеме было легализовано более 2 тысяч граждан. Извлечен преступный доход в размере не менее 500 миллионов рублей», — уточнили в ФСБ.

В ходе масштабной операции в пяти регионах — Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае — были проведены 65 обысков, допрошены более 100 человек. Изъяты поддельные документы, техника и денежные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.