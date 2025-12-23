В Эстонии из-за слухов о запрете «Оливье» начали скупать горошек и майонез

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Соцсети спровоцировали ажиотаж в магазинах: жители страны бросились запасаться продуктами для новогоднего салата, опасаясь штрафов и проверок.

В Эстонии зафиксирован неожиданный всплеск спроса на зеленый горошек и майонез. Как сообщает издание Postimees, причиной ажиотажа стали слухи о якобы готовящемся запрете на приготовление салата «Оливье» и возможных штрафах за его употребление.

Информация о «запрете» начала стремительно распространяться в социальных сетях и мессенджерах. В публикациях утверждалось, что инициатива якобы исходит от властей страны. Несмотря на то, что эти сведения не соответствуют действительности, слухи уже повлияли на покупательское поведение — многие магазины отметили резкий рост продаж традиционных ингредиентов новогоднего салата.

Параллельно в информационном поле обсуждается идея, приписываемая эстонским политикам и медикам, о необходимости ограничить употребление «Оливье». Сообщается, что по инициативе министра социальных дел Кармен Йоллер в Рийгикогу (Государственное собрание) якобы был внесен законопроект «О здоровье граждан в новогодние праздники и по окончании их».

Согласно распространяемым утверждениям, ведущие медики страны предложили сократить калорийность праздничного стола и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В качестве одного из шагов они якобы настаивали на запрете салата «Оливье», который традиционно занимает центральное место на новогоднем столе у жителей стран бывшего СССР.

В числе аргументов назывались сложности с перевариванием зеленого горошка, а также опасность майонеза, который, по мнению экспертов, может способствовать размножению кишечной палочки и других микроорганизмов.

Отдельно подчеркивалось, что «Оливье» якобы воспринимается как закуска к алкоголю. В этом контексте звучали заявления о том, что приготовление больших объемов салата может способствовать росту потребления спиртного и негативно отражаться на здоровье нации.

Также в распространяемых сообщениях говорилось о возможных санкциях — штрафах от 100 до 500 евро либо назначении общественных работ за приготовление и употребление салата. Дополнительно утверждалось, что полиция могла бы проверять отсутствие блюда в домах граждан во время выборочных обходов, а МВД якобы планировало открыть горячую линию для сообщений о «нарушителях».

При этом Postimees подчеркивает, что речь идет именно о слухах и неподтвержденной информации. Официальных решений о запрете салата «Оливье» в Эстонии не принималось, однако дезинформация уже успела вызвать панику и ажиотаж среди покупателей.

