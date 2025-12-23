«Ему было тяжело»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В начале 2024 года артисту провели операцию и удалили часть легкого, однако болезнь продолжила прогрессировать и затронула другие органы.

Народный артист России Анатолий Лобоцкий ушел из жизни в субботу, 20 декабря. Актеру было 66 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием — раком легких. О том, как проходил этот период, рассказала его партнерша по сцене Светлана Немоляева. По ее словам, артист сознательно отстранился от внешнего мира и не поддерживал связь даже с близкими по театру людьми.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

О своем состоянии Лобоцкий предпочитал не говорить публично. На редкие вопросы о здоровье он отвечал сдержанно, ограничиваясь словом «терпимо». После постановки диагноза актер практически прекратил контакты с коллегами по Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского, где служил около 40 лет.

«Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело», — заявила звезда фильма «Служебный роман» в эксклюзивном разговоре с VOICE.

Немоляева также отметила, что в этот сложный период рядом с Анатолием Лобоцким постоянно находилась его дочь Анна, которая, как и отец, служит в Театре имени Маяковского. По словам актрисы, именно семья стала для него главной опорой.

«Он просто ушел в кругу своей семьи, у него дочь очень хорошая, которая о нем беспокоилась», — поделилась Светлана Владимировна.

Светлана Немоляева и Анатолий Лобоцкий не раз выходили вместе на сцену. Одной из их совместных работ стал спектакль «Таланты и поклонники» в постановке литовского режиссера Миндаугаса Карбаускиса. Актриса подчеркнула, что уход Лобоцкого стал серьезной утратой для театра.

«Анатолий Анатольевич был замечательный актер, очень хороший в работе, и, конечно, для театра это большая потеря», — заключила 88-летняя артистка.

Анатолий Лобоцкий был женат четыре раза. От первого брака с Надеждой Смирновой у него родился сын Станислав. Во втором браке с Натальей появилась дочь Анна. В третьем союзе с актрисой и телеведущей Ольгой Ибрагимовой родился сын Григорий. Последней супругой актера стала актриса Юлия Рутберг, общих детей у них не было.

На смерть Лобоцкого отреагировали и его коллеги. Одна из актрис назвала его выдающимся мастером сцены и подчеркнула, что он пользовался огромным уважением в профессиональной среде.

«Ушел из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актер. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих. Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей — это огромная-огромная потеря личности», — сказала она.

Ранее руководство Московского академического театра имени Владимира Маяковского также выступило с официальным заявлением, отметив, что Лобоцкий не просто играл роли, а проживал судьбы своих героев, тщательно прорабатывая каждый психологический нюанс образа. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста, подчеркнув, что его уход стал невосполнимой утратой для всей труппы.

