Два человека погибли: автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье

В Приморье ушел под лед автомобиль с рыбаками

Трагедия произошла на озере Ханка.

В Приморском крае автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед озера Ханка, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 22 декабря 2025 года. Трое мужчин передвигались по льду озера на автомобиле, однако на одном из участков лед не выдержал веса транспортного средства. Машина ушла под воду, а находившиеся в салоне люди начали тонуть. Одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться и позже обратиться за помощью. Тела двух других мужчин были обнаружены и извлечены из воды позднее.

В региональном управлении СК уточнили РИА Новости, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Следственное управление также напомнило об опасности выхода и выезда на непрочный лед и призвало строго соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период.

Ранее синоптики предупреждали, что лед в Приморье еще недостаточно окреп и выход на него не рекомендуется. Выезд транспорта на лед запрещен на постоянной основе, за нарушение предусмотрены штрафы.

