В Японии медведи растерзали рекордное количество людей в 2025 году

Атаки диких животных приобрели тревожный масштаб, заставив власти и жителей говорить о новой реальности сосуществования с хищниками.

Уходящий год запомнился не только политическими и экономическими событиями, но и резким ростом числа нападений диких животных на людей в странах Азии. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Японии и Индии, где хищники все чаще выходят к населенным пунктам и нападают на человека.

В Японии зафиксирован рекорд по количеству атак медведей на людей. Только за октябрь было зарегистрировано 88 нападений — более чем в два раза больше, чем месяцем ранее. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а инциденты произошли в 21 из 47 префектур страны.

Местные власти отмечают, что проблема затронула значительную часть государства. Жители районов, прилегающих к лесам, стараются выходить из домов только в светлое время суток, однако даже это не всегда спасает. Так, в центре города Дайсен медведь напал на 82-летнюю женщину, и лишь случайный прохожий смог предотвратить трагедию.

Хищники все чаще проникают и в жилые дома. В текущем году в Хоккайдо медведи убили 81-летнюю женщину и разносчика газет. Эксперты связывают рост агрессии животных с сокращением сельского населения и дефицитом кормовой базы, из-за чего медведи осваивают новые территории и ищут пищу в населенных пунктах.

Параллельно схожая проблема наблюдается и в Индии. В отдельных регионах страны угрозу для местных жителей представляют волки-людоеды, а также редкие азиатские львы, которые все чаще выходят за пределы охраняемых территорий.

На этом фоне противостояние человека и дикой природы в Азии становится все более острым, а власти вынуждены искать новые меры для защиты населения и сохранения баланса между безопасностью людей и охраной животных.

