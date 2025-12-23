В Южной Корее потерпела крушение первая коммерческая космическая ракета

Фото: Reuters/Innospace

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Испытательный запуск частной компании Innospace завершился аварией спустя несколько секунд после старта.

Первая коммерческая космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение вскоре после запуска. Речь идет о носителе «Ханбит-Нано», разработанном частной аэрокосмической компанией Innospace. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании.

Запуск ракеты был осуществлен около 10:13 по местному времени, что соответствует 4:13 мск. Старт прошел с космодрома Алкантара, расположенного на территории Бразилии.

«Ракета упала в пределах наземной зоны безопасности, сообщений о жертвах или дополнительном ущербе не поступало», — сообщает агентство.

Во время набора высоты специалисты зафиксировали отклонение полета от расчетной траектории. На экранах центра управления появилась информация о возникновении аномалии, после чего связь с аппаратом была потеряна.

В компании Innospace уточнили, что ракета упала на землю примерно через 30 секунд после старта.

Сообщается, что на борту «Ханбит-Нано» находилась полезная нагрузка, включавшая пять спутников, предназначенных для вывода на низкую околоземную орбиту высотой около 300 километров. В случае успешного запуска Innospace могла бы стать первой частной компанией Южной Кореи, сумевшей вывести на орбиту спутник коммерческого заказчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.