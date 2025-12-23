«Фабрика подарков»: как москвичи помогают участникам СВО и детям из новых регионов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Горожане приносят мужские наборы средств по уходу, теплые вещи, детские игрушки и зоотовары.

В столице до 28 февраля 2026 года продолжается сбор подарков для участников специальной военной операции (СВО), детей, проживающих в новых регионах, и бездомных животных в приютах. На площадках «Зимы в Москве» открыто более 30 павильонов «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает». В них принимают средства личной гигиены и теплые аксессуары, кондитерские наборы, игрушки, книги, зоотовары и другие предметы. Передать подарки можно в каждом округе столицы.

«Москвичи перед Новым годом спешат в павильоны “Фабрика подарков”, чтобы исполнить чью-то детскую мечту, отправить теплые носки и средства личной гигиены защитникам, а также помочь братьям нашим меньшим. В пункты приема приходят студенты, молодые мамы, люди старшего возраста. Со своими семьями они заранее придумывают оригинальные сувениры и заботливо упаковывают в подарочные пакеты. Вместе с волонтерами подписывают открытки с добрыми пожеланиями», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Какие подарки ждут дети, участники СВО и животные

Москвичи к новогодним праздникам приносят в павильоны «Фабрика подарков» мужские наборы средств по уходу, гели для душа, шампуни, мыло, бритвенные принадлежности, теплые стельки, термобелье, шерстяные и хлопковые носки, шапки, варежки и перчатки. В рамках акции «Ход добра» также передают настольные игры для военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях.

В предновогоднюю пору дети, проживающие в новых регионах, с нетерпением ждут конфеты в красивой упаковке и кондитерские изделия на любой вкус — халву, пастилу, зефир, карамель, вафли, пряники, печенья. Жители и гости столицы также передают игрушки, книги, настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, канцелярские принадлежности и многое другое.

Приютам для животных приносят сухой и влажный корм, наполнители для кошачьего туалета, впитывающие пеленки. Для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений — специальные растворы. Кроме этого, приютам постоянно требуются моющие и чистящие средства для уборки. В рамках акции «Накорми друга» корма отправятся эвакуированным животным, которых содержат в приютах Белгородской и Курской областей.

Для жителей приграничных регионов в рамках акции «Свет добра» также принимают светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности сладостей — не менее трех месяцев.

В павильонах «Фабрика подарков» волонтеры помогают посетителям подписать открытки со словами поддержки для детей и участников СВО. Городские помощники заботливо упаковывают все коробки, которые поэтапно отправятся адресатам.

«Мы все — часть большого доброго дела»

Молодая мама и студентка Российского университета медицины Мария Михайлова привезла в павильон на площади Революции подарки для участников СВО и детей. Она передала в заботливые руки волонтеров куклы и сладости, зубные щетки, бритвенные станки, сухие шампуни, влажные салфетки. Мария рассказала, что в столице всегда много возможностей для добрых дел, поэтому она старается следить за городскими акциями и выбирать то, что откликается в сердце. В выходные девушка отправится на одну из площадок акции «Письма добра», чтобы передать поздравления, слова поддержки и благодарности бойцам, жителям новых регионов и своим близким.

«Павильоны “Фабрика подарков” дарят возможность лично поддержать тех, кому сейчас необходима помощь, ощутить, что мы все — часть большого доброго дела. Детям из новых регионов я передала не просто нужные вещи, а всю свою заботу и радость. Для них это становится важным знаком того, что они не одни. Для бойцов СВО это символ того, что их ценят и поддерживают. Даже простая открытка с добрыми словами отправит из столицы частичку домашнего тепла», — поделилась Мария.

Гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов также можно принести в один из 15 штабов «Москва помогает». Здесь принимают продукты длительного хранения, постельные и душевые принадлежности, товары по уходу за детьми и пожилыми людьми, одежду, зоотовары. Стать волонтером в штабе можно, зарегистрировавшись на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».