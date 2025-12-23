ВС РФ готовятся к решающему сражению за Димитров в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

В уже освобожденных районах все еще могут оставаться боевики.

Российские штурмовики сейчас готовятся к генеральному сражению за Димитров в Донецкой республике. Боевики ВСУ прижаты к северным окраинам окруженного города. Тем временем, уже освобожденные районы внимательно прочесывают наши военные. В подвалах могут прятаться не только киевские националисты, но и мирные жители. Корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву эвакуированные женщины и старики рассказали об ужасах, которые пришлось пережить за время украинской оккупации.

Красноармейское направление. Шквальный огонь десятков артиллерийских орудий с каждой минутой приближает неотвратимое освобождение Димитрова.

Разбирая на части оставшиеся огневые точки ВСУ, артиллерия пробивает дорогу российским штурмовикам.

Один выстрел — одна цель. Быстро отработал — быстро замаскировался, пока не обнаружил противник с воздуха.

Противник еще пытается взять реванш в воздухе. Ударные дроны сейчас — основное оружие боевиков.

«Противник уже устал. Как было раньше — и какой напор сейчас. Да, есть такие, которые до конца, но больше всего, когда начинаешь штурмовать, они сдаются в плен», — отметил командир взвода 1435-го мотострелкового полка ВС РФ Дмитрий Тихомиров.

Дмитрий Тихомиров — командир взвода штурмового полка 1435. В начале димитровской операции его подразделение прорывалось к городу с юго-запада, чтобы отрезать боевикам пути отхода. Для этого российские штурмовики с ходу заняли сразу два села — Светлое и Ровное. Фактически пригород Димитрова. Этот бросок во фланг врага позволил нашим войскам полностью замкнуть кольцо вокруг группировки ВСУ.

Бойцы подбирались к селу Светлое через ряды колючей проволоки. Противотанковый ров и заграждения тянулись на несколько километров. Всюду мины и открытое поле. Пройти незамеченным крайне сложно, но нашим бойцам удалось проскочить и нанести удар боевикам там, где они ждали меньше всего.

«Мы шли под прикрытием БПЛА, и двигались двоечками, противник попадался. Они в основном в подвалах прятались, в частных домах. Мы их оттуда гранатами выкуривали», — рассказал штурмовик 1435-го мотострелкового полка ВС РФ Андрей Стищук.

Быстро подавив очаги сопротивления, бойцы 27-й дивизии группировки войск «Центр» заняли села, водрузив российский триколор и знамя полка. Но это была только часть боевого задания.

Отодвинув фронт, наши бойцы начали постепенно эвакуировать мирных жителей.

«Спасибо российским войскам, что вывозите. 15 месяцев здесь сидели, как непонятно кто», — говорят они.

Все время оккупации люди провели в подвалах полуразрушенных домов. Прятались не только от обстрелов, но и от боевиков, которые грабили и постоянно издевались над гражданскими.

«Вы нас выручили, вы нас оберегали, помогали, вы для нас все сделали. Наши ангелы-хранители», — поблагодарили российских военных мирные жители.

«Кого-то заставляли воевать, забирали. То есть не на месте, где они сейчас сидят, а уговаривали, кого-то заставляли, увозили на другое направление», — рассказал Дмитрий Тихомиров.

Освобождение Димитрова — не просто финальная часть красноармейской операции. Контроль над городом позволит нашим войскам выйти к ключевым трассам снабжения украинской группировки в центре Донбасса.

