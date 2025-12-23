Министр обороны Германии опроверг возможность конфликта России и НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

При этом он считает, что Москва может пытаться ослабить альянс изнутри.

Министр обороны Германии Борис Писториус не верит в полномасштабную войну России против НАТО.

В интервью немецкому Die Zeit он заявил, что считает преувеличенными прогнозы руководства альянса о возможном конфликте. По мнению чиновника, Кремль не стремится к такому развитию событий.

Вместе с тем, Писториус отметил, что Москва может пытаться ослабить союз изнутри. Но куда быстрее к расколу может привести политика самого альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добавил, что в Европе за закрытыми дверями ведется подготовка к надуманному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что ближайшее Рождество Европа, к счастью, встретит без войны, однако угроза никуда не исчезла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина сейчас все чаще воспринимается на Западе как бездонная финансовая дыра. В Европе подобную позицию вновь озвучил Виктор Орбан. Он отметил, что продолжение конфликта выгодно в первую очередь оружейным компаниям и банкам, тогда как обычным европейцам нужен мир.

