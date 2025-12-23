«Медовый месяц»: Зои Кравиц подогрела слухи о помолвке с Гарри Стайлсом

Фото: .legion-media.com/BlayzenPhotos / BACKGRID

Совместная прогулка актрисы и музыканта в Риме привлекла внимание поклонников и таблоидов.

Актриса Зои Кравиц спровоцировала волну обсуждений о возможной помолвке с бывшим участником группы One Direction Гарри Стайлсом. Поводом стали фотографии, опубликованные изданием The Sun. На снимках видно массивное золотое кольцо на безымянном пальце актрисы во время романтической прогулки пары по Риму.

По данным источников издания, Кравиц и Стайлс в последнее время практически не расстаются и стараются проводить вместе как можно больше времени. Инсайдеры утверждают, что отношения пары заметно укрепились и развиваются в сторону более серьезных обязательств.

Часть источников отмечает, что между артистами сложилась по-настоящему тесная эмоциональная связь, а период их совместной жизни напоминает «медовый месяц». Также сообщается, что Зои планирует временно перебраться в Великобританию, где будет жить вместе с Гарри, пока занята в рабочих проектах.

«Это настоящий медовый месяц», — рассказал инсайдер.

Пару регулярно замечают вместе в разных странах Европы, что лишь усиливает разговоры о возможной скорой свадьбе.

