Системы видеофиксации могут появиться на реках, каналах и водохранилищах

Нарушителей на водном транспорте начнут штрафовать по камерам.

Лихачей на катерах и гидроциклах притормозят камеры. Как пишут «Известия», они могут появиться на реках, каналах и водохранилищах.

Система видеофиксации нарушений будет работать точно так же, как и механизм штрафов для автомобилистов. Помимо превышения скорости планируют мониторить нарушения правил швартовки и проверять прохождение судами обязательного техосмотра. В случае принятия закона поправки вступят в силу в сентябре следующего года.

