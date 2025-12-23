Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В абсолютном большинстве случаев такие проверки перевод средств не замедляют.

Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах. Клиенту может позвонить сотрудник кредитной организации и уточнить следующие данные: приходится ли ему получатель родственником и на что планируется потратить деньги.

На время проверки перевод будет заморожен. Какую конкретно сумму считать крупной — банки решают сами.

«В абсолютном большинстве случаев такие проверки перевод средств не замедляют. Это все-таки касается ограниченного количества случаев. Обычно переводы в принципе составляют небольшие суммы. Это должны быть переводы на существенные суммы, которые попадают в группу риска. Потенциально могут быть некоторые неудобства и задержки из-за этого, но общий ущерб экономике, ущерб гражданам, который потенциально из-за злоупотребления может быть, он, безусловно, перекрывает некоторые неудобства», — пояснил экономист Максим Чирков.

Все это делают, чтобы противостоять мошенникам. Жизнь добропорядочных граждан останется прежней. Ограничения не затрагивают переводы относительно небольших сумм. Эксперт полагает, что такая система контроля снизит риски для банковского сектора.

