Экипаж Ка-52м уничтожил «опорник» и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м уничтожил опорный пункт и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Моя работа как инженера авиационного комплекса заключается в том, чтобы при возникновении какой-либо задачи борт, поднимаясь в воздух, был полностью работоспособен и боеготов. Поэтому перед каждым вылетом производится предполетная подготовка, проводится осмотр всех систем, начиная от колонки, заканчивая авионикой. При возникновении каких-либо отказов — устраняем отказы методом войскового ремонта в полевых условиях. После посадки непосредственно также проводится послеполетная подготовка и устраняются все неисправности. Прекрасно понимаю, что на мне лежит огромная ответственность, также от меня зависит жизнь экипажа. Поэтому выполняем свою работу на все 100%. Победа будет за нами!» — сказал Инженер авиационного комплекса вертолета Ка-52 Олег.

После применения авиационных средств поражений, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

