В Сириусе открылся новогодний музыкальный фестиваль

В большую музыкальную шкатулку превратилась главная концертная площадка юга России.

Крупнейший новогодний музыкальный фестиваль открылся на побережье Чёрного моря. Главной площадкой стал новый концертный зал в Сириусе.

Старт мероприятия не случайно выпал на сегодняшний день, поскольку именно 22 декабря отмечается годовщина создания федеральной территории — уже пятая. Все праздники там будут звучать мировые шедевры в исполнении звезд первой величины.

На открытии фестиваля побывал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Одна из самых популярных партитур в творчестве Дмитрия Шостаковича. Медные духовые задают праздничную атмосферу вечеру. Открытие новогоднего фестиваля «Сириус». На сцене Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского, солирует маэстро Сергей Ролдугин. Звучит концерт для виолончели с оркестром нашего современника, композитора Александра Чайковского.

Впервые за все время проведения фестиваля он проходит в новом концертном зале, строительство которого велось с 2020-го. Здесь уникальная акустика, а главная сцена подходит для любых видов исполнительских искусств.

«Этот концертный зал стал площадкой, где можно услышать, чего добился Сириус в области музыки», — отметил народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Здесь будут блистать самые яркие звезды академической музыки. Одно из главных культурных событий всей страны уже несколько лет проходит на Черноморском побережье, где собираются ведущие артисты и коллективы России. И происходит диалог поколений и жанров.

Фестиваль традиционно начинается в день рождения Сириуса. Созданный после Олимпиады как крупнейший центр поддержки одаренных детей, вот уже пять лет у него — уникальный статус. Это первая и единственная в России федеральная территория. Экономически самостоятельная, со своей системой управления.

«Мы фактически перестали быть каким-то курортным форумом и превратились в федеральную территорию, федеральную платформу, если хотите, среду развития науки», — сказала председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В одном только образовательном центре «Сириус» ежемесячно бывают по 800 одаренных школьников со всей страны. Здесь среди преподавателей не обязательно только выпускники педвузов. Программы обучения смотрят в завтрашний день. Пока будущие IT-инженеры работают над созданием приложений, музыканты на лучших инструментах совершенствуют своё мастерство.

«Здесь ты увидишь много всего нового и, в принципе, познаешь все правила музыки», — говорит участник образовательной программы центра «Сириус» Арсений Штанденко.

Один из самых молодых университетов страны — тоже здесь. В фокусе внимания ученых важные вопросы от изучения генов долгожителей до проблем изменения климата.

«Нигде в нашей стране, и даже за рубежом, я боюсь, что такое мало где есть», — указал ведущий научный сотрудник направления «Генетика» Андрей Манахов.

Ради работы здесь наши ученые возвращаются из-за рубежа. Андрей Звягин 20 лет работал в Австралии и Японии.

«После я получил мегагрант, это такое существенное достаточно финансирование, которое как раз было направлено на возвращение российских ученых в Россию домой, и это оказалось действительно действенным», — рассказал руководитель исследовательской группы в Университете «Сириус», доктор физико-математических наук Андрей Звягин.

На федеральной территории все условия для высших достижений в науке, творчестве, спорте. Через несколько лет здесь появится один из самых масштабных образовательных комплексов в стране — президентский лицей, который объединит детский сад, начальную и среднюю школу. Парк при лицее станет открытой территорией для всех посетителей со спортивной зоной, беговыми дорожками и велосипедным маршрутом. В честь начала строительства прошла торжественная церемония поднятия флага.

В Сириусе соседствуют самые инновационные образовательные центры. Здесь партнерские лаборатории крупнейших российских компаний. Особый статус федеральной территории позволяет внедрять передовые практики. Тысячи талантливых выпускников ощущают поддержку и особый свет Сириуса — самой яркой звезды на небосклоне.

