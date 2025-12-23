В Москву и Петербург пришло резкое похолодание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

К концу недели морозы ослабнут, и температура воздуха вернется к прежним значениям.

Резкое похолодание обрушилось на Петербург и Москву. Температура воздуха стремительно падает, временами идет снег. В столице даже объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и сильного ветра.

В ближайшие ночи морозы будут самыми сильными с начала зимы. Столбики термометров будут опускаться до отметки минус 15 градусов.

Однако холодный фронт надолго не задержится. Как в Петербурге, так и в Москве температура к концу недели вновь вернется к прежним показателям — днем около ноля, а ночью небольшой минус. Так что надеяться на сугробы к новому году пока не приходится.

