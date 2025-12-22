Суд Саранска впервые в России оштрафовал за склонение к аборту

Фото: Telegram/ЖЕНЩИНЫ ЗА ЖИЗНЬ - Благотворительный Фонд/womenprolife; 5-tv.ru

Женщина обратилась в юридическую и психологическую службы из-за негативного эмоционального состояния.

Суд в Саранске впервые в России оштрафовал мужчину на пять тысяч рублей по делу о склонении к аборту. Об этом сообщил благотворительный фонд «Женщины за жизнь», опубликовав пост в Telegram-канале.

По данным организации, женщина узнала о беременности двойней, после чего рассказала об этом отцу детей. Мужчина не был готов и предложил ей оплатить аборт.

После этого женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной. Затем она обратилась в юридическую и психологическую службы из-за негативного эмоционального состояния.

Во время предварительных разбирательств мужчина признал вину, однако в суде отрицал факт склонения к аборту. В итоге суд не принял его доводы и оштрафовал на пять тысяч рублей. При этом в сообщении не уточняется, какие именно доказательства предоставила суду подопечная фонда.

Известно, что в июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка.

Мордовия стала первым из регионов, где на законодательном уровне ввели запрет на склонение к абортам. Вслед за этим аналогичные региональные законы появились еще более чем в 20 субъектах России, включая Чувашию, Забайкалье, Приморье, Республику Алтай, Красноярский край и Кузбасс. Официально в этих регионах закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

