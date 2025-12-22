Силы ПВО и Черноморский флот отразили воздушную атаку на Севастополь

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Несколько воздушных целей были уничтожены над морем и городскими районами, спасательные службы продолжают работу.

Силы противовоздушной обороны и подразделения Черноморский флот продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Как сообщается, за время инцидента было сбито восемь воздушных целей как над акваторией Черного моря, так и над различными районами города. Информация об этом поступила от официальных городских служб.

По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, зафиксировано падение осколков от уничтоженного беспилотного летательного аппарата в районе улицы Хрусталева. В экстренных службах подчеркнули, что на текущий момент сведений о пострадавших среди мирного населения не поступало, повреждения уточняются.

Спасательные и экстренные службы продолжают работу на местах возможного падения обломков. Жителей города призвали соблюдать меры безопасности и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по номеру 112. Отмечается, что все обращения об опасных находках оперативно обрабатываются, специалисты выезжают на указанные адреса. Власти также напомнили о необходимости ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

