Мандариновая кожура может быть опасна для домашних животных

Цитрусовые отходы по-разному воздействуют на кошек и собак.

Мандариновая кожура, которую многие считают безобидным бытовым отходом, может представлять опасность для домашних животных. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«У кошек запах цитрусовых вызывает ярко выраженное отвращение: эфирные масла действуют для них как резкий, неприятный раздражитель. Именно поэтому на основе цитрусов нередко делают отпугивающие спреи», — рассказал ветврач.

В частности, кожуру кладут рядом с новогодней елкой, чтобы животное держалось от нее подальше. Даже при попадании кожуры в миску кошка, как правило, старается избегать контакта с источником резкого запаха.

У собак реакция иная. Эксперт отметил, что они чаще проявляют интерес к содержимому мусорного ведра и могут попытаться съесть кожуру из любопытства или из-за чувства голода. Основная опасность в этом случае связана с высоким содержанием эфирных масел, а также возможными остатками консервантов, которыми обрабатываются фрукты. Эти вещества способны вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции, кашель и зуд. Владельцы нередко замечают, что после подобной «дегустации» собаки начинают активно чесать морду.

Дополнительный риск представляет и то, что цитрусовая кожура быстро портится и может покрываться плесенью, становясь благоприятной средой для бактерий.

«Если питомец доберется до таких отходов, опасность уже будет связана не столько с эфирными маслами, сколько с риском пищевого отравления или желудочно-кишечного расстройства», — добавил эксперт.

В связи с этим специалист рекомендовал надежно закрывать мусорные ведра и не оставлять мандариновую кожуру в местах, доступных для животных, подчеркнув, что для собак такие отходы могут стать источником серьезных проблем со здоровьем.

