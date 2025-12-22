Путин заявил о хороших планах РФ и Армении по сотрудничеству в сфере энергетики
Лидеры стран обсудили двусторонние отношения и перспективы товарооборота.
Между Россией и Арменией наблюдается активное развитие отношений и расширение сотрудничества, в том числе в энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам Путина, товарооборот между Россией и Арменией в 2024 году превысил 11 миллиардов долларов, а за первые девять месяцев текущего года составил 4,5 миллиарда. Лидер РФ подчеркнул, что есть основания рассчитывать на дальнейший рост экономического взаимодействия, а также на развитие логистики и создание новых маршрутов, открывающих границы Армении.
Пашинян, в свою очередь, отметил, что заключение мира между Ереваном и Баку открывает новые возможности для двусторонних отношений с Россией.
Ранее, 17 декабря, вице-премьеры России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян обсудили вопросы экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетике, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, цифровизации, здравоохранению, культуре, науке, образованию и туризму.
